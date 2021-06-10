В Тольятти автобус загорелся на проезжей части

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Чрезвычайное происшествие произошло в среду, 9 июня, в Тольятти, в 20 квартале улицы 70 лет Октября.

Автобус находился прямо посередине проезжей части. На видеозаписи, которую разместили очевидцы в социальных сетях видно, как языки пламени объяли капот машины. Вокруг поднялись огромные клубы черного дыма. Судя по кадрам, людям все же удалось потушить пожар самостоятельно. О пострадавших на данный момент информации нет. Причину возгорания предстоит выяснить специалистам, пишет ГТРК Самара.

Фото: скрин видео vk.com/tltvip/ Яна Лисица