В Тольятти автобус врезался в столб, пострадали трое пассажиров

Я нашел ошибку
Главные новости:
Подозреваемый, разбив окно кирпичом для привлечения внимания, проник в дом через дверь и начал избивать присутствующих, после чего поджог жилище.
В Сызрани задержан мужчина, подозреваемый в убийстве двух лиц путем поджога
В Самаре ночью +11, +13°С, днем +23, +25°С.
22 сентября в регионе без осадков, до +26°С
Уже прошло несколько мероприятий. В комфортной обстановке на открытом воздухе гости получают новые знания, знакомятся с интересными людьми и раскрывают свои творческие способности.
КультПРОсветПоляна заработала в Новокуйбышевске на площадке городского парка «Дубки»
В Краснодаре завершился чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ.
Наш регион на третьем месте в командном зачете чемпионата России по гребле на байдарках и каноэ
в Ставрополе подвели итоги XXXIII (IV) Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна»
В Ставрополе подвели итоги XXXIII (IV) Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна»
Два человека погибли на пожаре в частном доме в Самарской области
Два человека погибли на пожаре в частном доме в Самарской области
Пловец из Самарской области поборется за победу в Чемпионате мире
Пловец из Самарской области поборется за победу в Чемпионате мире
В Красноярском районе большегруз слетел в кювет
В Красноярском районе большегруз слетел в кювет
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.59
0.42
EUR 98.88
-0.1
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Артисты Самарского драмтеатра выступили на площадке клинического санатория «Волга»
Фестиваль «Время читать. С любовью» открылся в Самаре
В Самарском университете сотрудники ГУ МВД СО провели профориентационную встречу со студентами
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Тольятти автобус врезался в столб, пострадали трое пассажиров

21 сентября 2025 12:55
177
В Тольятти автобус врезался в столб, пострадали трое пассажиров

20 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 9 человек, погибло - 4.

В Центральном районе Тольятти в 21:30  52-летний мужчина (стаж управления транспортными средствами 29 лет), управляя маршрутным автобусом ГАЗ А64R42, двигался по Автозаводскому шоссе со стороны Южного шоссе в направлении ул. Мичурина. В пути следования возле дома № 16 А по Автозаводскому шоссе водитель нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и допустил наезд на бордюрный камень и световую опору. После обследования медиками рекомендовано амбулаторное лечение трем пассажирам: двум 21-летним девушкам и 23-летнему молодому человеку.

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Красноярском районе большегруз слетел в кювет
21 сентября 2025, 13:34
В Красноярском районе большегруз слетел в кювет
С места ДТП водитель госпитализирован в реанимационное отделение. Происшествия
160
В Хворостянском районе водитель сбил 84-летнего велосипедиста
21 сентября 2025, 13:26
В Хворостянском районе водитель сбил 84-летнего велосипедиста
С места ДТП тот госпитализирован. Происшествия
159
Два водителя погибли в лобовом столкновении в Красноярском районе
21 сентября 2025, 11:26
Два водителя погибли в лобовом столкновении в Красноярском районе
Пассажиров в транспортных средствах не было. Происшествия
210
В центре внимания
В Самаре прошел фестиваль «Время читать. С любовью»: ФОТО
21 сентября 2025  13:12
В Самаре прошел фестиваль «Время читать. С любовью»: ФОТО
198
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником работников лесного хозяйства Самарской области
21 сентября 2025  10:56
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником работников лесного хозяйства Самарской области
209
Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших.
20 сентября 2025  15:19
Вячеслав Федорищев сообщил о гибели четырех человек во время ночной атаки БПЛА
550
Фестиваль «Время читать. С любовью» открылся в Самаре
20 сентября 2025  11:26
Фестиваль «Время читать. С любовью» открылся в Самаре
576
Вячеслав Федорищев поздравил самарских оружейников с профессиональным праздником
19 сентября 2025  09:54
Вячеслав Федорищев поздравил самарских оружейников с профессиональным праздником
405
Весь список