Полицейские вызвали бригаду скорой помощи, усадили мужчину в служебный автомобиль, чтобы защитить от холода до приезда врачей.
Инспекторы ДПС в Самаре помогли мужчине, которому стало плохо в маршрутке
Сотрудники МЧС провели увлекательную встречу с воспитанниками детсада в Тольятти
Сотрудники МЧС провели увлекательную встречу с воспитанниками детсада в Тольятти
Среди команд 2009-2010 годов рождения на первом месте команда «Волга» из Сызрани.
Определились победители регионального этапа «Золотой шайбы» в старшей возрастной группе
В течение трёх часов 20 января подача тепла и горячей воды в дома будет восстановлена в обычном режиме.
«Т Плюс» досрочно завершили сварочные работы на теплосети на улице Ташкентской
Microsoft опубликовала рейтинг стран, в котором описывается уровень внедрения ИИ за 2025 год.
Россия оказалась 119-й в мире по внедрению ИИ, а нейросети используют всего 8% работающих
Марина Сидухина, зам. Секретаря Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» в интервью в ЦУР рассказала о проектной деятельности.
О крепкой семье, о связи поколений и о проектной работе в «Единой России» рассказала сенатор Марина Сидухина
Спасательная операция 18 января длилась 6 часов, и в 3 часа ночи работы были закончены.
Самарские спасатели 6 часов доставали мужчину, застрявшего в Серноводской пещере
СамГМУ и ДВГАФК будут делиться готовыми научно-технологическими разработками и планами по их реализации.
СамГМУ и ДВГАФК будут совместно работать над развитием инноваций
Инспекторы ДПС в Самаре помогли мужчине, которому стало плохо в маршрутке

Полицейские вызвали бригаду скорой помощи, усадили мужчину в служебный автомобиль, чтобы защитить от холода до приезда врачей.

В адрес Управления Госавтоинспекции по г. Самаре поступило благодарственное письмо от жительницы Ульяновской области, выразившей глубокую признательность сотрудникам дорожно-постовой службы Госавтоинспекции за своевременную и профессиональную помощь в экстренной ситуации.

В областной столице госавтоинспекторы: младший лейтенант полиции Даниил Гудо и старший лейтенант полиции Александр Белов, находились на маршруте патрулирования недалеко от остановки общественного транспорта на улице Ново-Садовой, в то время, когда к ним обратилась за помощью женщина, пояснившая, что у ее мужа в маршрутном микроавтобусе стало плохо и предположительно случился сердечный приступ.

Полицейские незамедлительно вызвали бригаду скорой медицинской помощи, усадили мужчину в служебный автомобиль, чтобы защитить от холода до приезда врачей.

По прибытии медиков сотрудники Госавтоинспекции передали мужчину фельдшерам для оказания дальнейшей медицинской помощи.

Убедившись, что жизни пострадавшего ничего не угрожает, полицейские вернулись на маршрут патрулирования.

Автор обращения искренне поблагодарила полицейских за чуткое отношение и высокий профессионализм.

«Полицейские все время находились со мной в контакте, интересовались нужна ли ещё помощь. Побольше бы таких сотрудников Госавтоинспекции. Успехов им в их нелёгком труде и здоровья», - отметила женщина.

Руководство самарской полиции высоко ценит объективное мнение жителей и гостей губернии о работе сотрудников органов внутренних дел и выражает искреннюю признательность за словами благодарности в адрес подчиненных, а также высокую оценку их деятельности, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:  пресс-служба ГУ МВД СО

Теги: Самара

122
147
169
