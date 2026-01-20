Инспекторы ДПС в Самаре помогли мужчине, которому стало плохо в маршрутке

В адрес Управления Госавтоинспекции по г. Самаре поступило благодарственное письмо от жительницы Ульяновской области, выразившей глубокую признательность сотрудникам дорожно-постовой службы Госавтоинспекции за своевременную и профессиональную помощь в экстренной ситуации.



В областной столице госавтоинспекторы: младший лейтенант полиции Даниил Гудо и старший лейтенант полиции Александр Белов, находились на маршруте патрулирования недалеко от остановки общественного транспорта на улице Ново-Садовой, в то время, когда к ним обратилась за помощью женщина, пояснившая, что у ее мужа в маршрутном микроавтобусе стало плохо и предположительно случился сердечный приступ.



Полицейские незамедлительно вызвали бригаду скорой медицинской помощи, усадили мужчину в служебный автомобиль, чтобы защитить от холода до приезда врачей.



По прибытии медиков сотрудники Госавтоинспекции передали мужчину фельдшерам для оказания дальнейшей медицинской помощи.



Убедившись, что жизни пострадавшего ничего не угрожает, полицейские вернулись на маршрут патрулирования.



Автор обращения искренне поблагодарила полицейских за чуткое отношение и высокий профессионализм.



«Полицейские все время находились со мной в контакте, интересовались нужна ли ещё помощь. Побольше бы таких сотрудников Госавтоинспекции. Успехов им в их нелёгком труде и здоровья», - отметила женщина.



Руководство самарской полиции высоко ценит объективное мнение жителей и гостей губернии о работе сотрудников органов внутренних дел и выражает искреннюю признательность за словами благодарности в адрес подчиненных, а также высокую оценку их деятельности, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО