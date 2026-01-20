Я нашел ошибку
Главные новости:
Во вторник, 20 января, эксперт отметил, что витамины, минералы и уникальные свойства сыра с плесенью делают его не только вкусным, но и полезным для здоровья.
Диетолог рассказал о пользе сыра с плесенью
Владелец подмосковной пекарни "Машенька" может закрыть бизнес в мае 2026 года из-за налогов
Кандидат в мастера спорта, 29-летний Свечников 24 августа участвовал в межконтинентальном заплыве в Стамбуле, но не финишировал.
В Босфорском проливе нашли тело мужчины, которое может принадлежать пропавшему российскому пловцу
Полицейские вызвали бригаду скорой помощи, усадили мужчину в служебный автомобиль, чтобы защитить от холода до приезда врачей.
Инспекторы ДПС в Самаре помогли мужчине, которому стало плохо в маршрутке
Сотрудники МЧС провели увлекательную встречу с воспитанниками детсада в Тольятти
Среди команд 2009-2010 годов рождения на первом месте команда «Волга» из Сызрани.
Определились победители регионального этапа «Золотой шайбы» в старшей возрастной группе
В течение трёх часов 20 января подача тепла и горячей воды в дома будет восстановлена в обычном режиме.
«Т Плюс» досрочно завершили сварочные работы на теплосети на улице Ташкентской
Microsoft опубликовала рейтинг стран, в котором описывается уровень внедрения ИИ за 2025 год.
Россия оказалась 119-й в мире по внедрению ИИ, а нейросети используют всего 8% работающих
Диетолог рассказал о пользе сыра с плесенью

108
Во вторник, 20 января, эксперт отметил, что витамины, минералы и уникальные свойства сыра с плесенью делают его не только вкусным, но и полезным для здоровья.

В беседе с «Радио 1» во вторник, 20 января, эксперт отметил, что витамины, минералы и уникальные свойства сыра с плесенью делают его не только вкусным, но и полезным для здоровья. По его словам, основная ценность такого продукта заключается в особой плесени, которая действует как пробиотик и способствует поддержанию здоровой кишечной микрофлоры, пишут "Известия".

Сыр с плесенью богат кальцием и фосфором - микроэлементами, важными для укрепления костей и формирования зубов, - а содержащийся в плесени белок является полноценным и легкоусваиваемым.

Кроме того, специалист подчеркнул, что в составе сыра с плесенью присутствуют витамины группы В и витамин A, а также соединения с противовоспалительным действием, которые помогают снизить риск развития ряда заболеваний.

По его рекомендации, при умеренном употреблении — примерно 20–50 г в день, два-четыре раза в неделю — голубой сыр может стать частью сбалансированного рациона, поддерживая микрофлору и обеспечивая организм полезными нутриентами.

 

Фото:  pxhere.com

Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой прием
20 января 2026  14:01
Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой прием
304
В Самаре действует «горячая линия» о нарушениях в части выплаты заработной платы
20 января 2026  13:52
В Самаре действует «горячая линия» о нарушениях в части выплаты заработной платы
318
На должность руководителя пресс-службы областного главка назначена подполковник внутренней службы Ирина Тарпанова
20 января 2026  12:26
На должность руководителя пресс-службы областного главка назначена подполковник внутренней службы Ирина Тарпанова
338
Сегодня, 19 января, на оперативном совещании Правительства Самарской области обсудили вопросы долевого строительства в регионе.
19 января 2026  20:16
Вячеславу Федорищеву на оперативном совещании доложили о работе по восстановлению прав «обманутых» дольщиков
526
В понедельник, 19 января, в Правительстве Самарской области состоялось оперативное совещание под председательством губернатора Вячеслава Федорищева.
19 января 2026  18:23
Успехи самарских вузов, обновление парка общественного транспорта и развитие первичного звена здравоохранения: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание
1499
