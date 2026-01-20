Диетолог рассказал о пользе сыра с плесенью

В беседе с «Радио 1» во вторник, 20 января, эксперт отметил, что витамины, минералы и уникальные свойства сыра с плесенью делают его не только вкусным, но и полезным для здоровья. По его словам, основная ценность такого продукта заключается в особой плесени, которая действует как пробиотик и способствует поддержанию здоровой кишечной микрофлоры, пишут "Известия".

Сыр с плесенью богат кальцием и фосфором - микроэлементами, важными для укрепления костей и формирования зубов, - а содержащийся в плесени белок является полноценным и легкоусваиваемым.

Кроме того, специалист подчеркнул, что в составе сыра с плесенью присутствуют витамины группы В и витамин A, а также соединения с противовоспалительным действием, которые помогают снизить риск развития ряда заболеваний.

По его рекомендации, при умеренном употреблении — примерно 20–50 г в день, два-четыре раза в неделю — голубой сыр может стать частью сбалансированного рациона, поддерживая микрофлору и обеспечивая организм полезными нутриентами.

Фото: pxhere.com