Россия оказалась 119-й в мире по внедрению ИИ, а нейросети используют всего 8% работающих

Microsoft опубликовала рейтинг стран, в котором описывается уровень внедрения ИИ за 2025 год.

Рейтинг составлен по доле жителей трудоспособного возраста, которые пользуются ИИ-приложениями любых компаний. Данные собирались на основе телеметрии с устройств пользователей, сообщает iphones.ru.

Лидером рейтинга стали Объединённые Арабские Эмираты: в первой половине года ИИ использовали 59,4% населения. На втором месте расположился Сингапур с 58,6%. Далее идут Норвегия (45,3%), Ирландия (41,7%) и Франция (40,9%).

Россия заняла 119-е место. В первой половине года уровень распространения ИИ составил 7,6%, а во второй — 8%. Выше в списке оказались Венесуэла, Беларусь, Кыргызстан и Кения.

Отдельно исследователи оценили популярность китайского чат-бота DeepSeek. В России его используют 43% пользователей freepik.comfreepik.comИИ.

Фото: freepik.com