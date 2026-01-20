В Босфорском проливе нашли тело мужчины, которое может принадлежать пропавшему российскому пловцу Николаю Свечникову, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство IHA.

"Морская полиция извлекла тело из пролива, на нем костюм для плавания", — говорится в материале.

Родственников спортсмена вызвали на опознание.

Кандидат в мастера спорта, 29-летний Свечников 24 августа участвовал в межконтинентальном заплыве в Стамбуле, но не финишировал. Пропажу пловца заметили лишь спустя несколько часов.

Фото: pxhere.com