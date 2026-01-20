Я нашел ошибку
Главные новости:
Кандидат в мастера спорта, 29-летний Свечников 24 августа участвовал в межконтинентальном заплыве в Стамбуле, но не финишировал.
В Босфорском проливе нашли тело мужчины, которое может принадлежать пропавшему российскому пловцу
Полицейские вызвали бригаду скорой помощи, усадили мужчину в служебный автомобиль, чтобы защитить от холода до приезда врачей.
Инспекторы ДПС в Самаре помогли мужчине, которому стало плохо в маршрутке
Сотрудники МЧС провели увлекательную встречу с воспитанниками детсада в Тольятти
Сотрудники МЧС провели увлекательную встречу с воспитанниками детсада в Тольятти
Среди команд 2009-2010 годов рождения на первом месте команда «Волга» из Сызрани.
Определились победители регионального этапа «Золотой шайбы» в старшей возрастной группе
В течение трёх часов 20 января подача тепла и горячей воды в дома будет восстановлена в обычном режиме.
«Т Плюс» досрочно завершили сварочные работы на теплосети на улице Ташкентской
Microsoft опубликовала рейтинг стран, в котором описывается уровень внедрения ИИ за 2025 год.
Россия оказалась 119-й в мире по внедрению ИИ, а нейросети используют всего 8% работающих
Марина Сидухина, зам. Секретаря Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» в интервью в ЦУР рассказала о проектной деятельности.
О крепкой семье, о связи поколений и о проектной работе в «Единой России» рассказала сенатор Марина Сидухина
Спасательная операция 18 января длилась 6 часов, и в 3 часа ночи работы были закончены.
Самарские спасатели 6 часов доставали мужчину, застрявшего в Серноводской пещере
В Босфорском проливе нашли тело мужчины, которое может принадлежать пропавшему российскому пловцу

94
Кандидат в мастера спорта, 29-летний Свечников 24 августа участвовал в межконтинентальном заплыве в Стамбуле, но не финишировал.

В Босфорском проливе нашли тело мужчины, которое может принадлежать пропавшему российскому пловцу Николаю Свечникову, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство IHA.

"Морская полиция извлекла тело из пролива, на нем костюм для плавания", — говорится в материале.

Родственников спортсмена вызвали на опознание.

Кандидат в мастера спорта, 29-летний Свечников 24 августа участвовал в межконтинентальном заплыве в Стамбуле, но не финишировал. Пропажу пловца заметили лишь спустя несколько часов.

 

Фото:  pxhere.com

