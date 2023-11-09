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В Тольятти автобус с сотрудниками АвтоВАЗа врезался в большегруз

9 ноября 2023 16:29
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На месте работают сотрудники ГИБДД и МЧС.

В Тольятти столкнулись попутные КамАЗ и автобус, перевозивший 40 работников. Известно, что шесть из них пострадали. На месте работают сотрудники ГИБДД и МЧС.

По данным региональной полиции, водитель автобуса "НЕФАЗ" перевозил рабочих – сотрудников АвтоВАЗа. ДТП произошло, когда он начал перестраиваться из правой полосы в левую и столкнулся с автомобилем "Скания". От столкновения автобус продолжил движение и наехал на припаркованный справа КамАЗ.

В МЧС уточнили, что авария случилась в районе дома №12 на улице Коммунальной в 14:01. Погибших нет, а пострадавших осматривают на месте врачи скорой медицинской помощи.

"На момент столкновения в автобусе находилось 40 человек. Пожарные выносили пострадавших на спинальных щитах из поврежденного автобуса. В целях недопущения возможного возгорания провели обесточивание транспорта", - сообщили в ведомстве.

Источник:   СОВА

 

 Фото:  pxhere.com

Теги: ДТП Тольятти

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