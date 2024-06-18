В Тольятти авто сбило ребенка-велосипедиста

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17 июня на территории Самарской области зарегистрировано 3 ДТП, в которых пострадали 3 человека.

Одно из ДТП произошло в Автозаводском районе Тольятти. В 12:00 час. 40-летний водитель, управляя автомобилем ГАЗ, двигался по ул. Автостроителей со стороны ул. Ворошилова в направлении ул. Тополиной. В пути следования, в районе дома № 15, допустил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, пересекавшего проезжую часть справа налево походу движения транспортного средства на велосипеде не спешившись. 9-летнему мальчику назначено амбулаторное лечение.