В Тольятти 7-летний мальчик попал под колеса иномарки

22 августа на территории Самарской области зарегистрировано тринадцать дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало шестнадцать человек, в том числе семь несовершеннолетних. Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 481 нарушение ПДД РФ, в том числе 120 нарушений светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной «тонировки» и 14 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

Одно из ДТП произошло в Автозаводском районе Тольятти. Сотрудники Госавтоинспекции, прибыв на место дорожно-транспортного происшествия, установили: в 14:30 час. 44-летний мужчина, управляя автомобилем Volkswagen Tiguan, двигался по жилой зоне со стороны улицы 70 лет Октября в направлении улицы Дзержинского. В пути следования, в районе дома № 12 по бульвару Космонавтов, допустил наезд на 7-летнего велосипедиста, который двигался по проезжей части. Мальчику назначено амбулаторное лечение, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО