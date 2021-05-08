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В Тольятти водитель сбил мужчину

8 мая 2021 10:42
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В Тольятти водитель сбил мужчину

7 мая на территории Самарской области зарегистрировано 3 ДТП с пострадавшими.

Одно из ДТП произошло 7 мая около 21:30 в Комсомольском районе Тольятти. По предварительным данным инспекторов ГИБДД, водитель 1966 года рождения, управляя автомобилем Хендай, двигаясь по улице Гидротехническая со стороны улицы Макарова в направлении улицы Куйбышева, в районе дома № 33 по улицу Гидротехническая допустил наезд на мужчину 1980 года рождения, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства вне пешеходного перехода.

В результате ДТП пострадал пешеход, он был доставлен бригадой медиков в ближайшую больницу, госпитализирован (ЧМТ, перелом левой ноги). В настоящее время сотрудники полиции по факту ДТП проводят проверку, слообщает облМВД. 

Теги: ДТП пешеход

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