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В темноте в Волжском районе водитель сбил пешехода

10 сентября 2022 11:37
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В темноте в Волжском районе водитель сбил пешехода

9 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 8 ДТП, в которых пострадали 9 человек. 

Одно из ДТП произошло в Волжском районе в 21:30, на  2 700 км автомобильной дороги «Самара-Бугуруслан-Петра Дубрава», водитель 1970 года рождения, управляя автомобилем «Volkswagen Tiguan», следуя со стороны пгт Петра Дубрава, в направлении пгт Стройкерамика, допустил наезд на пешехода 1983 года рождения, который пересекал проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля, при наличии в зоне видимости перекрестка, без светоотражающих элементов на одежде. С места ДТП пешеход госпитализирован. 

Теги: ДТП

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