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В Татарстане при атаке БПЛА погиб человек, 13 пострадали

15 июня 2025 17:31
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В Татарстане при атаке БПЛА погиб человек, 13 пострадали

В Татарстане при атаке БПЛА погиб человек, сообщил глава республики Рустам Минниханов.

"Сегодня была совершена очередная атака вражескими беспилотниками на территорию Республики Татарстан. При ликвидации БПЛА обломки аппарата упали на здание КПП автомобильного завода в Елабужском районе. В результате погиб рабочий. Всего пострадали 13 человек. Один в тяжелом состоянии. Всем оперативно оказана необходимая медицинская помощь", — написал он в Telegram-канале.

На месте происшествия начался пожар. Его оперативно потушили.

Глава региона выразил соболезнования семье погибшего и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, пишет РИА Новости.

Украинские боевики практически ежедневно совершают налеты и обстреливают с помощью БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.

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