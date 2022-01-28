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В ташкентском зоопарке женщина сбросила ребенка в вольер к медведю

28 января 2022 21:39
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Девочка пострадала только от падения с 5-метровой высоты.

Молодая женщина в зоопарке Ташкента сбросила девочку в вольер с бурым медведем. Как сообщила в пятницу пресс-служба столичного зоопарка, ребенок не пострадал от хищника, передает ТАСС.

"Сегодня, 28 января, около 12:00 (10:00 мск) неизвестно чем мотивированная молодая женщина на глазах у публики, сбросила маленькую девочку в вольер к медведю", - говорится в сообщении. Как уточняет пресс-служба, посетители и сотрудники зоопарка пытались помешать женщине, но им это не удалось, в результате ребенок упал к хищнику с высоты почти 5 м.

Сообщается, что кавказский бурый медведь по кличке Зузу следил за действиями женщины лежа в вольере, когда та намеревалась бросить ребенка. Затем зверь "медленно спустился в ров, подошел к девочке, понюхал и отошел". Специалисты "быстро среагировали и стали заманивать его во внутреннее помещение, куда он безотказно тут же вошел".

Ребенок был извлечен из вольера и обследован медсестрой. "Девочка пострадала только от падения с высоты почти 5 м, а не от зубов хищника", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что "при первичном осмотре кроме ушибов, видимых серьезных травм у нее не было обнаружено".

В настоящее время правоохранительные органы расследуют причины произошедшего, ребенок, возраст которого не уточняется, находится под наблюдением врачей. В администрации зоопарка подчеркнули, что берут на себя все расходы по оказанию медицинской помощи пострадавшей.

Пресс-служба отметила, что медведь поступил в ташкентский зоопарк из бакинского в 2017 году и отличался "общительностью, игривостью и открытостью к публике". Там отметили, что у медведя нет озлобленности по отношению к человеку. Такое поведение животного объясняется как результат "правильного обращения сотрудников отдела с хищником в неволе, их доброе и бережное отношение к медведю".

 

Фото:   pixabay

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