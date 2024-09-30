В Сызранском районе водитель перевернул машину в кювет

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29 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП, в которых пострадали 9 человек.

Одно из ДТП произошло в 02:40 в Сызранкском районе. 40-летний водитель, управляя автомобилем LADA Priora, двигался по автодороге «Сызрань-Новый Ризадей-Уваровка». В пути следования, на 3 км, со стороны автодороги Р-228 «Обход г. Сызрань» в направлении пр. 50 Лет Октября, не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. Водителя и 34-летнюю пассажирку с места ДТП доставили в медицинское учреждение.