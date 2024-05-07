В Сызранском районе утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о ДТП с тремя погибшими

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Прокуратурой Сызранского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, сопряженное с оставлением места его совершения).

Как полагает следствие, 6 октября 2023 года водитель «Лада Приора», двигаясь по автомобильной дороге М-5 «Урал», на территории Сызранского района в нарушение требований правил дорожного движения выехал на полосу встречного движения. Водитель автомобиля «Лада Гранта», избегая столкновения, при применении экстренного торможения выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым транспортным средством.

В результате происшествия водитель автомобиля «Лада Гранта» и двое его пассажиров скончались от полученных травм.

Уголовное дело направлено в Сызранский районный суд Самарской области для рассмотрения по существу.