В Сызранском районе тушили пожар на площади 70 кв. метров

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16 февраля в 14 часов 4 минуты на пункт связи пожарно-спасательной части № 185 пожарно-спасательного отряда № 47 государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о том, что в селе Усинское горит дом. К месту пожара были незамедлительно направлены пожарные расчеты. По прибытии к месту пожара было установлено, что горит дом на площади 70 квадратных метров. В тушении пожара принимали участие 19 человек личного состава, 5 единиц техники, работало 4 звена газодымозащитной службы, на тушение дома были поданы четыре ствола «Б». В результате пожара никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"