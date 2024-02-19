Я нашел ошибку
Главные новости:
В Сызранском районе ликвидировали пожар на площади 70 кв. метров
В Сызранском районе тушили пожар на площади 70 кв. метров
В Тольятти для военнослужащих Росгвардии состоялся концерт памяти Василия Агапкина
В Тольятти для военнослужащих Росгвардии состоялся концерт памяти Василия Агапкина
Житель Кинель-Черкасского района сперва чистил соседке снег, а потом ее ограбил
Житель Кинель-Черкасского района сперва чистил соседке снег, а потом ее ограбил
34% самарцев считают 23 февраля праздником всех мужчин
34% самарцев считают 23 февраля праздником всех мужчин
Самарский Росреестр сократил сроки отработки регистрации арестов
Самарский Росреестр сократил сроки отработки регистрации арестов
39 семей из Самарской области вышли в полуфинал конкурса «Это у нас семейное»
39 семей из Самарской области вышли в полуфинал конкурса «Это у нас семейное»
Четыре человека пострадали от удара молнии в парке в Австралии
Четыре человека пострадали от удара молнии в парке в Австралии
Жителей Самары обязали пройти флюорографию после освобождения из колонии
Жителей Самары обязали пройти флюорографию после освобождения из колонии
Наверх
Самара  -8 °C, Тольятти  -8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.55
0.73
EUR 99.35
0.94
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Мероприятия к празднованию Дня защитника Отечества пройдут в Музее Рязанова
Фермеры региона представили свою продукцию на ярмарке «Свое родное»
Зимний фестиваль «Пластилиновый дождь» возвращается в Самару
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Сызранском районе тушили пожар на площади 70 кв. метров

19 февраля 2024 10:51
41
В Сызранском районе ликвидировали пожар на площади 70 кв. метров

16 февраля в 14 часов 4 минуты на пункт связи пожарно-спасательной части № 185 пожарно-спасательного отряда № 47 государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о том, что в селе Усинское горит дом. К месту пожара были незамедлительно направлены пожарные расчеты. По прибытии к месту пожара было установлено, что горит дом на площади 70 квадратных метров. В тушении пожара принимали участие 19 человек личного состава, 5 единиц техники, работало 4 звена газодымозащитной службы, на тушение дома были поданы четыре ствола «Б». В результате пожара никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: Пожар

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Возле Парка Металлургов в Самаре горел старый дом
18 февраля 2024, 13:45
Возле Парка Металлургов в Самаре горел старый дом
Площадь возгорания составила 80 кв. м.  Происшествия
632
В Челно-Вершинском районе двойной потолок жилого дома стал причиной распространения огня
17 февраля 2024, 11:24
В Челно-Вершинском районе двойной потолок жилого дома стал причиной распространения огня
В тушении пожара участвовали 12 человек личного состава, 3 единицы техники. Происшествия
875
В Самаре на пожаре на ул. Гагарина погиб человек
16 февраля 2024, 13:40
В Самаре на пожаре на ул. Гагарина погиб человек
Горели домашние вещи на площади 5 кв. м. Происшествия
684
В центре внимания
39 семей из Самарской области вышли в полуфинал конкурса «Это у нас семейное»
19 февраля 2024  10:00
39 семей из Самарской области вышли в полуфинал конкурса «Это у нас семейное»
83
Россиян ждет сокращенная рабочая неделя
18 февраля 2024  19:39
Россиян ждет сокращенная рабочая неделя
498
19 февраля местами по Самарской области ожидается метель при видимости 500-1000 метров
18 февраля 2024  13:59
19 февраля местами по Самарской области ожидается метель при видимости 500-1000 метров
641
ФСИН сообщила о смерти Алексея Навального
16 февраля 2024  16:43
ФСИН сообщила о смерти Алексея Навального
937
В 2024 году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» будет отремонтировано более 180 км дорог Самарской области
16 февраля 2024  12:52
В 2024 году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» будет отремонтировано более 180 км дорог Самарской области
2878
Весь список