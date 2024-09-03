В Сызранском районе столкнулись три машины, погиб человек

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2 сентября на 940 километре трассы М-5 произошло ДТП.

Незамедлительно к месту происшествия были направлены расчет пожарно-спасательной части № 174 Отряда № 47 в составе 3 человек, бригада скорой медицинской помощи, Поисково-спасательная служба Самарской области и сотрудники территориальной Госавтоинспекции.

Прибыв на место, пожарные-спасатели установили, что произошло столкновение 3 легковых автомобилей: Fiat Panda, LADA Kalina, Mitsubishi Pajero.

В ходе аварийно – спасательных работ личный состав отключил аккумуляторные батареи.

К сожалению, 1 человек погиб, еще 4 человека пострадали. Госпитализированы.

По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"