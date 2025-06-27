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В Сызранском районе ребенок пострадал в стоящей машине

27 июня 2025 13:54
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В Сызранском районе ребенок пострадал в стоящей машине

26 июня на территории Самарской области зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 16 человек. 

Одно из ДТП произошло в 08:30 час в Сызранском районе. 43-летний водитель, управляя автомобилем Chevrolet Lanos, двигался по автомобильной дороге М-5 «Урал», со стороны г. Москва, в направлении г. Самара. В пути следования, на 879 км, не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и совершил наезд на стоящее в попутном направлении транспортное средство Renault Logan под управлением 59-летнего мужчины. 12-летнему пассажиру Рено назначено амбулаторное лечение.

Теги: ДТП

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