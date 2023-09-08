В Сызранском районе произошло ДТП с грузовиком

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7 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП, в которых пострадали 6 человек.

Одно из ДТП произошло в Сызранском районе на 884 км автодороги Урал Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа Челябинск. В 10-30 час. водитель, 1987 года рождения, управляя грузовым автомобилем Scania S4X200 в составе с полуприцепом KRONE SD, двигаясь по автодороге М-5 «Урал» со стороны г. Самара в направлении г. Москва на 884 км, не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства, допустил столкновение с транспортным средством LADA LARGUS, под управлением водителя 1975 года рождения, который двигался в попутном направлении. С места ДТП госпитализирован водитель легкового автомобиля.