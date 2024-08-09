В Сызранском районе на трассе М-5 в ДТП пострадал человек

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8 августа днем на территории Сызранского района на 885 километре трассы М-5 произошло дорожно-транспортное происшествие.

К месту аварии была направлена пожарно-спасательная часть № 185 Отряда № 47 в количестве 2 человек, а также сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи.

По прибытии в 18:03 было установлено, что произошло столкновение двух автомобилей: фуры Volvo и грузовой Газели.



Пожарные – спасатели во время аварийно-спасательных работ отключили аккумуляторные батареи и деблокировали пострадавшего, который впоследствии был госпитализирован в Центральную городскую районную больницу города Сызрани.

По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"