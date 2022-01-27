В Сызранском районе легковушка сбила мужчину, стоявшего возле грузовика

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26 января на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП, в которых 9 человека получили ранения различной степени тяжести.

Одно из ДТП произошло в 6:50 в Сызранском районе. Водитель 1991 года рождения, который к административной ответственности за нарушения ПДД в течение года привлекался 10 раз, управлял автомобилем «Lada Priora» по автодороге «Сызрань-Саратов-Волгоград». По предварительной информации, на 20 км 400 м указанной автодороги, в условиях снегопада, водитель совершил наезд мужчину 1982 года рождения, который находился на проезжей части без цели ее перехода (производил осмотр транспортного средства «DAF»). Мужчина-пешеход был госпитализирован в медицинское учреждение.