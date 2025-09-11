В Сызранском районе грузовик столкнулся с легковушкой

113

Полицейские работали на месте ДТП в Сызранском районе. 11 сентября 2025 года около 10:51 на 890 километре а/д "М-5 «Урал»" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.

По предварительной информации, 53-летний водитель грузового автомобиля HOVA, следовавший со стороны а/д «Подъезд к городу Ульяновск» в направлении Самары, при повороте налево на регулируемом перекрестке не предоставил преимущество в движении автомобилю ВАЗ-2107. За рулем отечественной машины находилась 55-летняя женщина, которая двигалась во встречном направлении. После столкновения транспортных средств водителю легкового автомобиля оказана медицинская помощь.



Сотрудники ГАИ проводят проверку по факту ДТП, устанавливают все обстоятельства произошедшего. На месте также работали пожарные-спасатели ПСО 47 противопожарной службы Самарской области.

