Эдгар Севикян перешел в «Акрон» на правах аренды
В Самарской области впервые применят дистанционное электронное голосование
В Самаре девочка упала со спортивного объекта на площади Куйбышева
Скрывающегося от суда сызранца нашли судебные приставы
В Сызранском районе грузовик столкнулся с легковушкой
Более 3,5 тысяч молодых растений уже высажено в Самаре в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»
В Самаре выбрали подрядчика для обследования здания областного суда
В воскресенье прогнозируют рост спроса на такси в центре Самары
В Сызранском районе грузовик столкнулся с легковушкой

11 сентября 2025 13:12
113
Полицейские работали на месте ДТП в Сызранском районе. 11 сентября 2025 года около 10:51 на 890 километре а/д "М-5 «Урал»" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.
По предварительной информации, 53-летний водитель грузового автомобиля HOVA, следовавший со стороны а/д «Подъезд к городу Ульяновск» в направлении Самары, при повороте налево на регулируемом перекрестке не предоставил преимущество в движении автомобилю ВАЗ-2107. За рулем отечественной машины находилась 55-летняя женщина, которая двигалась во встречном направлении. После столкновения транспортных средств водителю легкового автомобиля оказана медицинская помощь.


Сотрудники ГАИ проводят проверку по факту ДТП, устанавливают все обстоятельства произошедшего. На месте также работали пожарные-спасатели ПСО 47 противопожарной службы Самарской области.
 

Теги: ДТП

В центре внимания
В Самарской области впервые применят дистанционное электронное голосование
11 сентября 2025  13:29
23
Вице-премьер обратил внимание глав субъектов, которые уже заключили концессионные соглашения, на важность детальной проработки сроков реализации проектов и их интеграцию в информационную систему Инцидента.
10 сентября 2025  21:31
Вячеслав Федорищев доложил Дмитрию Патрушеву о ходе работы по обращению с ТКО в регионе
353
Главной темой стало развитие и внедрение беспилотных систем в гражданский сектор.
10 сентября 2025  20:31
Развитие и внедрение беспилотных систем в гражданский сектор: Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии Госсовета по «Промышленности»
837
Выставка «Сделано в Самаре» пройдет на площади Куйбышева в День города
10 сентября 2025  13:48
419
Форум приемных семей «Семья – это вместе по-разному» во второй раз прошел в Самаре
10 сентября 2025  12:38
272
Весь список