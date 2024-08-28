В сызранской квартире загорелся холодильник

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В городе Сызрань Самарской области произошел пожар в жилом доме. В одной из квартир загорелся холодильник, жильцы почувствовали запах дыма и сразу же вызвали пожарных. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

— ЧП случилось утром в выходной день. Прибывшие подразделения выяснили, что происходит горение холодильника. Площадь возгорания составила один квадратный метр, — рассказали в пресс-службе.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. До прибытия огнеборцев пять человек, в числе которых был один ребенок, сами эвакуировались из дома. На месте происшествия работал 21 человек, привлекалось шесть единиц техники, пишет Самара-КП.