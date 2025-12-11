В Сызрани женщина убежала из магазина, не оплатив приобретённый товар

В полицию за помощью обратился сотрудник гипермаркета, расположенного на улице Московской в Сызрани. Он сообщил, что несколько минут назад одна из покупательниц, несмотря на предостережения работников, убежала из магазина, не оплатив приобретённый товар.

Сотрудники уголовного розыска распространили среди полицейских скриншот кадра из изъятой видеозаписи с изображением злоумышленницы.

Находясь на маршруте патрулирования на улице Володарской, сотрудники отдельной роты ППСП МУ МВД России «Сызранское» заметили компанию, среди которых находилась женщина, по приметам схожая с разыскиваемой. При виде полицейских она попыталась скрыться, но после непродолжительной погони патрульные задержали её и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Оперуполномоченные уголовного розыска установили личность задержанной и опросили её. Ранее неоднократно судимая за кражи и преступления в сфере незаконного оборота наркотиков жительница Сызрани 1979 года рождения призналась в совершении противоправного деяния и пояснила, что похищенные три упаковки кофе успела продать, а на вырученные деньги купила спиртное для себя и своих друзей.

В настоящее время отделом дознания МУ МВД России «Сызранское» в отношении задержанной возбуждено уголовное дело. .