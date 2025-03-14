В Сызрани водитель сбил 75-летнюю женщину

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13 марта на территории Самарской области зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 8 человек.



Одно из ДТП произошло в 12:00 час. в Сызрани. 69-летний мужчина, управляя автомобилем Hyundai Solaris, двигался по проспекту 50 лет Октября, со стороны улицы Королева в направлении улицы Космонавтов. В пути следования, напротив дома 24, водитель совершил наезд на 75-летнюю женщину. Местной жительнице, переходившей проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, назначено амбулаторное лечение.