В Сызрани в ДТП пострадала девочка-пассажир

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2 апреля на территории региона зарегистрировано 7 ДТП с пострадавшими.

Одно из ДТП произошло в Сызрани в 15:40. Водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем «Шевроле Нива», двигаясь по улице Красильникова со стороны улицы Ерамасова, в районе дома №43 по ул.Красильникова не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения, в результате чего совершил наезд на остановившийся впереди в попутном направлении автомобиль «Mitsubishi Lancer», под управлением женщины- водителя 1981 года рождения, которая остановилась перед нерегулируемым пешеходным переходом. В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир автомобиля «Mitsubishi Lancer» - девочка 2014 года рождения, доставлена в медицинское учреждение, где ей назначено амбулаторное лечение.