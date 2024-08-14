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В Сызрани в ДТП пострадал мотоциклист

14 августа 2024 11:37
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В Сызрани в ДТП пострадал мотоциклист

13 августа на территории региона зарегистрировано 7 ДТП, в которых пострадали 10 человек. 

Одно из ДТП произошло в 22:10 в Сызрани. 20-летний водитель, управляя автомобилем LADA Prioraдвигался по ул. Монастырская в направлении ул. Комарова. В пути следования в районе д. 3, перед поворотом направо заблаговременно не занял крайне положение на проезжей части и совершил столкновение с мотоциклом Kawasaki zz-r1100,  под управлением 39-летнего водителя, двигающегося по правой полосе в попутном направлении. С места ДТП бригадой скорой медицинской помощи водитель мотоцикла доставлен в медицинское учреждение.

Теги: БДД

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