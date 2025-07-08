В Сызрани в дорожной аварии пострадала 73-летняя водитель мопеда

153

В Сызрани 7 июля в 12:45 34-летний мужчина, управляя а/м LADA X-RAY, двигался по переулку 4-й Монтерский, со стороны переулка 3-й Монтерский в направлении ул. Новостроящаяся. В пути следования водитель нарушил правила проезда перекрестка, и совершил столкновение с мопедом MINI (c электродвигателем). За рулем двухколесного транспортного средства находилась в шлеме 73-летняя женщина, не имеющая соответствующей категории для управления таким устройством. С места ДТП госпитализирована водитель мопеда.