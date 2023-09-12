В Сызрани уничтожат почти 100 пачек сигарет без маркировки

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Жительница г. Сызрани незаконно реализовывала в своем магазине табачную продукцию, не имеющую маркировки. Изучив материалы дела, суд признал женщину виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 15.12 КоАП РФ «Производство, ввод в оборот или продажа товаров и продукции, в отношении которых установлены требования по маркировке и (или) нанесению информации, без соответствующей маркировки и (или) информации, а также с нарушением установленного порядка нанесения такой маркировки и (или) информации» и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей с конфискацией 93 табачной продукции без специальной маркировки.

В отделении судебных приставов №1 г. Сызрани и Сызранского района в отношении предпринимательницы было возбуждено исполнительное производство. Судебные приставы выехали по месту совершения исполнительных действий и составили акт изъятия 93 пачек сигарет. Нелегально реализуемые табачные изделия без требуемой законодательством маркировки передали на уничтожение.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.