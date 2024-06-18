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В Сызрани суд вынес приговор в отношении 15 наркоторговцев

18 июня 2024 15:17
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В Сызрани суд вынес приговор в отношении 15 наркоторговцев

Сызранский городской суд Самарской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 15 членов преступного сообщества. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств), ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств), чч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем).

Судом установлено, что в 2019 году обвиняемые создали преступное сообщество с целью незаконного сбыта на территории региона наркотических средств. Передача запрещенных веществ покупателям, обратившимся к ним через мессенджеры, осуществлялась с помощью тайников.

Деятельность преступной организации была пресечена сотрудниками правоохранительных органов в ноябре 2020 года. Масса изъятых из незаконного оборота наркотических средств составила свыше 3,9 кг.

Приговором суда виновным назначено наказание на сроки от 7 до 13 лет лишения свободы, которое одна из осужденных будет отбывать в исправительной колонии общего режима, остальные – в исправительной колонии строгого режима.

 

Теги: Стоп Наркотик

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