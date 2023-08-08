Я нашел ошибку
Главные новости:
Жигулёвский заповедник приглашает принять участие в акции «Десерт для диких животных!»
Жигулёвский заповедник приглашает принять участие в акции «Десерт для диких животных!»
Проект «Билет в будущее» открывает новые возможности с сентября для школьников Самарской области
Проект «Билет в будущее» открывает новые возможности с сентября для школьников Самарской области
Обращение в ЦУР помогло жителям Самары вернуть крыльцо и козырек над подъездо
Обращение в ЦУР помогло жителям Самары вернуть крыльцо и козырек над подъездо
полицейским пришлось выстрелить при задержании мэра Димитровграда
Полицейским пришлось выстрелить при задержании мэра Димитровграда
России увеличила поставки лекарств в Африку
России увеличила поставки лекарств в Африку
В Новокуйбышевске рецидивист увел велосипед, оставленный хозяином непристегнутым
В Новокуйбышевске рецидивист увел велосипед, оставленный хозяином непристегнутым
В Самаре погибает озеро на Аэродромной
В Самаре погибает озеро на Аэродромной
Три предприятия Самарской области получили право участвовать во всероссийском этапе конкурса «Лучшие практики наставничества-2023»
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.57
1.76
EUR 106.05
2.21
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдёт фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь»
В Самаре пройдет фестиваль красок
В Октябрьске мастера народного творчества и ремесел готовятся к традиционной «Батрацкой ярмарке»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Сызрани пьяный водитель пойдет под суд за аварию, в которой погиб его пассажир

8 августа 2023 13:25
141
В Сызрани пьяный водитель пойдет под суд за аварию, в которой погиб его пассажир

 

В апреле текущего года в дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» поступило сообщение о ДТП в районе дома № 58 по проспекту 50 лет Октября, в котором пострадал человек. На место происшествия незамедлительно выехал экипаж ДПС и следственно-оперативная группа.

Установлено, что водитель 1980 года рождения, управляя технически исправным автомобилем Nissan Juke в светлое время суток, в условиях ясной погоды осуществляя движение по пр. 50 лет Октября в направлении от ул. Комарова в сторону села Уваровка, не учел интенсивность движения и дорожные условия, не выбрал скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, не принял меры по снижению скорости вплоть до полной остановки автомобиля, допустил наезд на бордюрное ограждение, в результате чего не справился с управлением и совершил наезд на световую опору ЛЭП. В результате ДТП телесные повреждения получил пассажир автомобиля – мужчина 1950 года рождения, который с места ДТП был доставлен в медицинское учреждение, где в последующем от полученных травм скончался. В ходе оформления административного материала на месте происшествия водитель транспортного средства от прохождения медицинского освидетельствования отказался, но не стал отрицать факта употребления алкогольных напитков и сообщил полицейским, что пассажир является хозяином автомобиля, а сам он сел за руль чужой машины только по тому, что был не в таком сильном опьянении как его знакомый.

 Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» в отношении водителя, грубо нарушившего Правила дорожного движения, было возбуждено уголовное дело. Уголовное дело направлено в суд для принятия решения по существу.        

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Подросток без прав сбил девочку на велосипеде в Шигонском районе
07 августа 2023, 17:20
Подросток без прав сбил девочку на велосипеде в Шигонском районе
С места ДТП девочка госпитализирована. Происшествия
396
Двух пешеходов сбили за день в Самарской области
07 августа 2023, 17:01
Двух пешеходов сбили за день в Самарской области
Оба переходили дорогу в неположенном месте. Происшествия
388
В Тольятти после ДТП с травмой головы госпитализирован 7-летний пассажир
06 августа 2023, 13:26
В Тольятти после ДТП с травмой головы госпитализирован 7-летний пассажир
В отношении женщины-водителя собраны административные материалы Происшествия
572
  • Услуги по доставке
В центре внимания
В Самаре будет временно ограничено движение транспорта
8 августа 2023  11:58
В Самаре будет временно ограничено движение транспорта
165
В Самаре движение автобуса №83 будет скорректировано
7 августа 2023  18:21
В Самаре движение автобуса №83 будет скорректировано
432
В Самарской области завершилась стратегическая сессия по созданию международного межвузовского кампуса
7 августа 2023  16:53
В Самарской области завершилась стратегическая сессия по созданию международного межвузовского кампуса
617
В Самарской области создан первый в России региональный научно-производственный центр гражданских БАС
7 августа 2023  11:03
В Самарской области создан первый в России региональный научно-производственный центр гражданских БАС
610
«Кинель – важный город для региона и страны»: Дмитрий Азаров вместе с земляками отметили день рождения Кинеля
6 августа 2023  10:37
«Кинель – важный город для региона и страны»: Дмитрий Азаров вместе с земляками отметили день рождения Кинеля
704
Весь список