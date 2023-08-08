В Сызрани пьяный водитель пойдет под суд за аварию, в которой погиб его пассажир

141

В апреле текущего года в дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» поступило сообщение о ДТП в районе дома № 58 по проспекту 50 лет Октября, в котором пострадал человек. На место происшествия незамедлительно выехал экипаж ДПС и следственно-оперативная группа.

Установлено, что водитель 1980 года рождения, управляя технически исправным автомобилем Nissan Juke в светлое время суток, в условиях ясной погоды осуществляя движение по пр. 50 лет Октября в направлении от ул. Комарова в сторону села Уваровка, не учел интенсивность движения и дорожные условия, не выбрал скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, не принял меры по снижению скорости вплоть до полной остановки автомобиля, допустил наезд на бордюрное ограждение, в результате чего не справился с управлением и совершил наезд на световую опору ЛЭП. В результате ДТП телесные повреждения получил пассажир автомобиля – мужчина 1950 года рождения, который с места ДТП был доставлен в медицинское учреждение, где в последующем от полученных травм скончался. В ходе оформления административного материала на месте происшествия водитель транспортного средства от прохождения медицинского освидетельствования отказался, но не стал отрицать факта употребления алкогольных напитков и сообщил полицейским, что пассажир является хозяином автомобиля, а сам он сел за руль чужой машины только по тому, что был не в таком сильном опьянении как его знакомый.

Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» в отношении водителя, грубо нарушившего Правила дорожного движения, было возбуждено уголовное дело. Уголовное дело направлено в суд для принятия решения по существу.