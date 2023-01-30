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В Сызрани пьяного виновника ДТП с погибшим и пострадавшим приговорили к 6 годам колонии

30 января 2023 10:42
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В Сызрани пьяного виновника ДТП с погибшим и пострадавшим приговорили к 6 годам колонии

Сызранский городской суд вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении местного жителя 1987 года рождения за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», повлекшее по неосторожности смерть человека, лицом находившемся в состоянии алкогольного опьянения.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в августе 2021 года. В вечернее время, будучи в состоянии алкогольного опьянения, водитель «Лада Калина», двигаясь по проезжей части ул. Жуковского, в направлении от ул. Мира к ул. Шухова выбрал не правильный скоростной режим, допустил выезд на обочину и, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу движения, где совершил наезд на мужчину и женщину.  В результате ДТП пешеходы были доставлены в Центральную городскую больницу города Сызрани, где от полученных травм скончался один из них – мужчина 1977 года рождения. Женщина, по заключению проведенной в дальнейшем экспертизы получила средний вред здоровью.

Сотрудниками ОГИБДД МУ МВД России «Сызранское», прибывшими на место ДТП у водителя были выявлены признаки опьянения. По результатам исследования установлено состояние алкогольного опьянения -  показания прибора составили 0,792 мг/л. Мужчину отстранили от управления транспортным средством. В дальнейшем он был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.12.24 КоАП «Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего» и ему назначено наказание в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на один год.

Кроме того, в отношении водителя следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» было возбуждено уголовное дело. Следствием собраны достаточные доказательства того, что фигурант имел возможность избежать наезда на пешеходов. Были проведены сложные медицинские и автотехнические судебные экспертизы. Подсудимый вину в совершении преступления признал полностью, с предъявленным ему обвинением согласился, в содеянном раскаялся.

Суд, изучив материалы уголовного дела, признал местного жителя 1987 года рождения виновным и назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на три года, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима. А также постановил взыскать с виновника ДТП в пользу потерпевшей стороны в счет возмещения морального вреда 800 тысяч рублей.

Управление автомобилем в состоянии опьянения – самый страшный проступок, который может совершить водитель. Если Вы стали свидетелем того, как автомобилист с признаками алкогольного опьянения сел за руль – проявите свою гражданскую позицию, сообщите об этом в ближайшее отделение полиции или по телефону 102.

Теги: ДТП

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