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В Сызрани произошло ДТП с пьяным водителем

26 декабря 2022 13:44
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В Сызрани произошло ДТП с пьяным водителем

25 декабря на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП, в которых пострадали 7 человек. 

Одно из ДТП произошло в 17:20 час. в Сызранском районе.  39-летний водитель (с декабря 2021 г. к административной ответственности за нарушения ПДД РФ привлекался 48 раз), находясь за рулем автомобиля «Hyundai Solaris», следовал по автодороге «Обход г. Сызрань» с выездом на автодорогу М-5 «Урал» в направлении г. Саратова. В пути следования, на 3 км. данной автодороги, по неустановленным причинам совершил выезд на полосу предназначенную для встречного движения, где совершение маневра не запрещено, и допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «Daewoo Matiz» под управлением 34-летнего водителя. С места происшествия госпитализирован водитель и 40-летняя женщина-пассажир автомобиля «Daewoo Matiz». По данным инспекторов ГИБДД, у пострадавшего водителя выявлены признаки алкогольного опьянения.

Теги: ДТП

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