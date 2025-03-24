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В Сызрани продавец цветов украла 77 тысяч рублей

24 марта 2025 09:59
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В Сызрани продавец цветов украла 77 тысяч рублей

В полицию Сызрани за помощью обратилась владелица одного из цветочных магазинов, которая сообщила, что обнаружила хищение денежных средств  сотрудником. Когда самостоятельные попытки вернуть недостачу в кассу оказались безуспешными, она приняла решение обратиться в полицию за помощью. Согласно представленным документам общий ущерб от противоправных действий продавца-консультанта составил более  77 тысяч рублей.

 В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали продавца-консультанта – ранее не судимую  33-летнюю жительницу Сызрани и доставили ее в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Сотрудники полиции установили, что злоумышленница, используя служебное положение, будучи материально ответственным лицом, регулярно предлагала покупателям произвести оплату за букет путем банковского перевода, при этом предоставляя для перевода свой номер телефона. Обман обнаружила знакомая владелицы магазина, когда оказалась в роли покупателя по безналичному расчету. Затем, при проведении ревизии, индивидуальный предприниматель обнаружила недостачу на сумму более 77 тысяч рублей. В настоящий момент женщина уволена работодателем.

Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.159  УК РФ «Мошенничество», расследовано и вместе с обвинительным заключением в отношении злоумышленницы направлено в суд для принятия решения по существу. Обвиняемая частично возместила ущерб потерпевшей.

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