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В Сызрани погоня за "Окой" закончилась задержанием

3 февраля 2023 10:39
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В Сызрани погоня за Окой закончилась задержанием

Нарушитель попытался скрыться от полицейских, но, не справившись с управлением, совершил наезд на бордюр и вылетел с дороги.

29 января текущего года примерно в 17:05 сотрудники Госавтоинспекции Сызранского района, находясь на маршруте патрулирования, заметили на пересечении улицы Котельной и федеральной автомобильной дороги М-5 «Урал» автомобиль «Ока», который двигался с явными нарушениями ПДД.

На требование инспекторов ДПС об остановке транспортного средства водитель не реагировал и продолжал движение, увеличивая скорость. 

В ходе непродолжительной погони в районе д. 1 по ул. Нефтепроводной водитель не справился с управлением, совершил наезд на бордюр и вылетел с дороги. Госавтоинспекторы задержали водителя легковушки и выявили у него признаки опьянения. Автомобиль поместили на специализированную автостоянку, задержанного доставили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства.

В отношении мужчины 1996 года рождения был составлен материал по признакам административного нарушения, предусмотренного ч.3 ст.12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами).

Постановлением суда нарушителю назначено наказание в виде административного ареста на срок 10 суток.

Сотрудники полиции обращаются к водителям и напоминают о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на дорогах! Не садитесь за руль пьяными и не позволяйте другим управлять транспортным средством в состоянии опьянения!

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