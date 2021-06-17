В Сызрани погиб Олег Токарев - заместитель руководителя городского комитета по строительству и архитектуре

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Трагедия произошла вечером 16 июня на Волге, в районе причала «Юность».

За день до этого, 15 июня, Олегу Владимировичу исполнилось 53 года. Олег Токарев более 15 лет отдал градостроительной работе. Под его профессиональным руководством разрабатывался новый план застройки и благоустройства Сызрани. Обращаясь к нему за помощью, тысячи людей отмечали особенный характер Олега Владимировича.

- Он был профессионал и личность с большой буквы. Всегда жизнерадостный, всегда с открытой душой к людям. Достаточно сказать, что за годы его работы в комитете по строительству сменилось много руководителей, но Олег Владимирович оставался верен своему делу и, что называется, был на своем месте, как незаменимый архитектор, - рассказал КТВ-ЛУЧ руководитель комитета по строительству и архитектуре Алексей Черников.