В Сызрани под женщиной провалился балкон

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2 апреля произошло разрушение балкона жилой квартиры трехэтажного многоквартирного дома в городе Сызрань.

Во время происшествия на балконе находилась женщина, 1958 года рождения, которая упала на балкон второго этажа и получила телесные повреждения. В настоящее время женщина находится в больнице, где ей оказывается медицинская помощь.

По данному факту следственным отделом по городу Сызрань следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области начата доследственная проверка, выясняются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.