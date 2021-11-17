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В Сызрани пешеход переходил дорогу где попало и попал под машину

17 ноября 2021 13:39
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В Сызрани пешеход переходил дорогу где попало и попал под машину

16 ноября на территории Самарской области зарегистрировано 3 ДТП, в которых 1  человек получил ранения различной степени тяжести. 

Одно из ДТП произошло в 10:35 в Сызрани. Водитель 1975 года рождения, стаж вождения которого составляет 28 лет, управляя автомашиной «ВАЗ 2107», двигался по пр. 50 лет Октября  со стороны пр. Королева в сторону с. Уваровка. В районе дома № 58 по пр. 50 лет Октября он допустил наезд на мужчину 1958 года рождения, который переходил проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. В результате ДТП пострадавшего пешехода госпитализировали в медицинское учреждение. 

Теги: ДТП

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