В Сызрани нашли пропавшую 12-летнюю девочку

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Отдельная благодарность представителям СМИ и общественности, откликнувшимся на призыв о помощи в розыске ребенка.

Вечером 4 октября текущего года в дежурную часть Сызранской полиции за помощью обратились родители 12-летней девочки, которая в дневное время вышла со школы и пропала без вести.

Для розыска несовершеннолетней был задействован личный состав территориального органа внутренних дел. Ориентировка направлена во все отделы самарской полиции и соседних регионов, в подразделения Росгвардии, волонтерским организациям, размещена в сети Интернет и средствах массовой информации.

Полицейскими осуществлен комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения пропавшей. Проверены нежилые помещения, места концентрации молодежи. Изъяты и изучены записи камер видеонаблюдения, расположенных на пути предполагаемого перемещения девочки. Установлен и опрошен круг общения пропавшей. Проведены технические мероприятия, установлены и опрошены жители Сызрани, с которыми общался подросток.

Утром 05 октября на одной из улиц города сотрудники патрульно-постовой службы полиции МУ МВД России «Сызранское», увидели девочку, схожую по приметам с разыскиваемой, поговорили с ней, убедились, что медицинская помощь ей не требуется, пригласили в патрульный автомобиль и доставили в отдел полиции.

В настоящее время девочка передана законным представителям, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Полицейские выясняют все подробности произошедшего. По завершению проверки по факту ухода подростка из дома будет дана оценка действиям родителям и образовательной организации.

Полиция благодарит за помощь волонтеров "ЛизаАлерт" Самарской области и всех, кто принял участие в поисковых мероприятиях.