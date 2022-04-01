В Сызрани направлено в суд уголовное дело о незаконном обороте оружия

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Отделом дознания Сызранского ЛО МВД России на транспорте завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя Ульяновской области, обвиняемого в незаконном обороте оружия.

В феврале текущего года сотрудниками Сызранского ЛО МВД России на транспорте в ходе реализации оперативной информации был выявлен мужчина, который незаконно приобрел и хранил огнестрельное оружие. В сарае у частного дома, принадлежащего указанному мужчине, полицейские обнаружили самодельный пистолет для стрельбы порохом.

В ходе проведенного исследования установлено, что изъятый предмет является запрещенным к обороту на территории Российской Федерации самодельным дульнозарядным пистолетом, изготовленным по типу шомпольного гладкоствольного оружия, пригодного для стрельбы.

Отделом дознания Сызранского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему).

В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения, по существу.