В Сызрани мужчина нашел банковскую карту и купил корм для своего кота

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В конце января текущего года, в дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» за помощью обратилась местная жительница 1992 г.р. Она сообщила полицейским, что у неё пропала банковская карта, а позже, с её счета было списано более 6 000 р.

В ходе опроса полицейские установили, что вечером, накануне пропажи, заявительница совершала покупки в близлежащих от её дома магазинах. Через два дня, в мобильном приложении, она решила проверить баланс карты и обнаружила несанкционированное списание денег. Сотрудники полиции предположили, что некто мог воспользоваться тем, что потерпевшая потеряла карту во время шопинга.

Изучив выписку по банковскому счёту, полицейские установили, что банковской картой расплачивались в магазинах, расположенных в районе проживания заявительницы. Сотрудники отдела уголовного розыска опросили персонал торговых точек, изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных в помещениях.

Оперативники сопоставили время, когда с карты были списны денежные средства, место где этой картой расплачивались и выяснили какой товар был приобретен. При опросе продавец магазина, где была совершена покупка, вспомнила что эти покупки сделал покупатель, который был завсегдатаем торговой точки.

Таким образом у полицейских появился подозреваемый в краже. Через некоторое время после установления полицейскими наблюдения за магазином оперативники задержали подозреваемого, когда он в очередной раз пришел в магазин. Им оказался ранее не судимый, безработный местный житель 1969 года рождения. Подозреваемый был доставлен в отдел полиции. В ходе опроса задержанный в содеянном признался и пояснил, что нашел чужую карту возле подъезда соседнего дома. Злоумышленник решил попробовать расплатиться чужой картой в ближайшем магазине. После удачного списания чужих денежных средств мужчина продолжил оплачивать свои покупки в других торговых точках, покупая еду, алкоголь, продукты питания, табачные изделия и корм домашнему коту.