В Сызрани машина врезалась в столб, двое пострадавших

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12 декабря на территории Самарской области зарегистрировано 6 ДТП, в которых пострадали 8 человек и 1 погиб.

Одно из ДТП произошло в 23:25 в г. Сызрань Самарской области. Водитель 1996 года рождения (за последние два года к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 5 раз), управляя автомобилем «ВАЗ-2112», двигался по ул. Советской. В районе дома №31 не выбрал дистанцию до впереди идущего транспортного средства и допустил столкновение с автомобилем «Ford» под управлением водителя 1998 года рождения. После столкновения автомобиль «ВАЗ-2112» продолжил движение и допустил наезд на световую опору. 26-летний водитель и 22-летняя девушка пассажир автомобиля «ВАЗ-2112» госпитализированы.