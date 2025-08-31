В Сызрани машина перевернулась в кювет

151

30 августа на территории Самарской области зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 9 человек, 1 погиб.

В Сызрани в 21:00 час. 47-летний мужчина, управляя автомобилем Lada Granta, двигался по ул. Рудничная, со стороны ул. Донецкая в направлении ул. Ленинградская. В пути следования возле дома №91, не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения, и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. Водитель отечественного транспортного средства с места ДТП госпитализирован.