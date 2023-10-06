В Сызрани двоих работников образовательного учреждения уличили в хищении средств

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В результате реализованного комплекса оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Самарской области пресечена противоправная деятельность руководителя негосударственного образовательного частного учреждения дополнительного профессионального образования «Академия кадрового резерва» г. Сызрани Леонтьевой, 1979 г.р., и преподавателя вышеупомянутого образовательного учреждения Леонтьева, 1971 г.р., похитивших бюджетные денежные средства в особо крупном размере.

Установлено, что указанные лица по предварительному сговору с использованием своего служебного положения создали устойчивую схему хищения бюджетных средств. Леонтьева и Леонтьев изготовили и предоставили в Федеральную службу труда и занятости РФ подложные документы о прохождении обучения в рамках дополнительной профессиональной программы повышения квалификации по компетенции «Предпринимательство» на более чем 400 граждан, которые в действительности обучения не проходили. В результате данной противоправной деятельности злоумышленники присвоили более 2 млн рублей, выделенных на реализацию федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

Решением Сызранского городского суда Самарской области Леонтьева признана виновной по ч.3 и ч.4 ст.159 УК РФ, Леонтьев –по ч.4 ст.159 УК РФ. Фигурантам назначено наказание в виде судебного штрафа в размере 1,55 млн рублей и в размере 1,5 млн рублей соответственно.