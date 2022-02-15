В Сызрани двое подростков полезли под стоящий на переезде поезд

Я нашел ошибку
Главные новости:
Для клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» появился новый канал для передачи показаний приборов учета тепловой энергии
Для клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» появился новый канал для передачи показаний приборов учета тепловой энергии
В Сети появились подробности о новой Lada Vesta FL
В Сети появились подробности о новой Lada Vesta FL
Самарским школьникам покажут, как технологии распознают и рекомендуют слушателям музыку
Самарским школьникам покажут, как технологии распознают и рекомендуют слушателям музыку
Росгвардейцы поздравили с юбилеем живущего в Тольятти Героя России Александра Стержантова
Росгвардейцы поздравили с юбилеем живущего в Тольятти Героя России Александра Стержантова
Дмитрий Азаров вызвал на прямой диалог с жителями Самарской области 15 февраля министров, глав, руководство ЖКХ
Дмитрий Азаров вызвал на прямой диалог с жителями Самарской области 15 февраля министров, глав, руководство ЖКХ
Объявлен прием заявок на Межнациональный творческий фестиваль-конкурс «Серебряная россыпь звезд» Самарской области
Объявлен прием заявок на Межнациональный творческий фестиваль-конкурс «Серебряная россыпь звезд» Самарской области
В Самаре закрыли дело об убийстве бывшей жены банкира Екатерины Пузиковой
В Самаре закрыли дело об убийстве бывшей жены банкира Екатерины Пузиковой
Водитель трамвая рассказала, почему в Самаре зимой транспорт ждать дольше
Водитель трамвая рассказала, почему в Самаре зимой транспорт ждать дольше
Наверх
Самара  -5 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.58
1.59
EUR 86.85
1.49
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Зимний Грушинский фестиваль-2022 состоится в Самаре
Дан старт окружному этапу фестиваля «Театральное Приволжье»
В Самаре, в историческом парке «Россия – Моя история», открывается выставка «Точка зрения»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Сызрани двое подростков полезли под стоящий на переезде поезд

15 февраля 2022 11:28
131
В Сызрани двое подростков полезли под стоящий на переезде поезд

Жительница Сызрани рассказала историю, от которой долго не могла отойти - на переезде у РМЗ двое подростков 12-13 лет полезли под стоящий на переезде поезд. По сообщению женщины, инцидент произошел в понедельник, 14 февраля, около 14:20. Пешеходы и автомобили стояли в ожидании, пока поезд тронется, с 14:12 до 14:28. Однако не всем хватило благоразумия дождаться, когда поезд освободит переезд. «Два подростка лет 12-13 подошли и перелезли под поездом. Мне плохо было. А если бы поезд тронулся, также по второй линии мог пойти поезд. Ничего их не остановило и решение они приняли мгновенно», - сообщила очевидец в редакцию портала «Маленькая Сызрань». 

«Это что за дети? Ничего не понимают. Сфотографировать даже уже и в мыслях не было», - отметила женщина, которую поступок подростков шокировал настолько, что она до самого вечера не могла забыть увиденное. Остается напомнить, что две недели назад на этом переезде поезд сбил 14-летнюю девочку, которая в настоящее время находится в Самаре в больнице в тяжелом состоянии. 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров вызвал на прямой диалог с жителями Самарской области 15 февраля министров, глав, руководство ЖКХ
15 февраля 2022  12:24
Дмитрий Азаров вызвал на прямой диалог с жителями Самарской области 15 февраля министров, глав, руководство ЖКХ
86
Новшества установлены на федеральном уровне и касаются сроков подачи заявлений и количества предпочтительных школ.
14 февраля 2022  20:56
В Самарской области изменятся правила зачисления детей в первые классы
481
Дмитрий Азаров провел еженедельное оперативное совещание.
14 февраля 2022  20:02
Губернатор поставил задачу подключить к высокоскоростному Интернету малые населенные пункты региона до начала 2024 года
795
 Еще 3 233 жителей Самарской области заболели коронавирусом
14 февраля 2022  13:43
 Еще 3 233 жителей Самарской области заболели коронавирусом
444
Самарский бизнес выпустил облигации на сумму более 4,4 млрд рублей
14 февраля 2022  12:59
Самарский бизнес выпустил облигации на сумму более 4,4 млрд рублей
472
Весь список