В Сызрани двое подростков полезли под стоящий на переезде поезд

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Жительница Сызрани рассказала историю, от которой долго не могла отойти - на переезде у РМЗ двое подростков 12-13 лет полезли под стоящий на переезде поезд. По сообщению женщины, инцидент произошел в понедельник, 14 февраля, около 14:20. Пешеходы и автомобили стояли в ожидании, пока поезд тронется, с 14:12 до 14:28. Однако не всем хватило благоразумия дождаться, когда поезд освободит переезд. «Два подростка лет 12-13 подошли и перелезли под поездом. Мне плохо было. А если бы поезд тронулся, также по второй линии мог пойти поезд. Ничего их не остановило и решение они приняли мгновенно», - сообщила очевидец в редакцию портала «Маленькая Сызрань».

«Это что за дети? Ничего не понимают. Сфотографировать даже уже и в мыслях не было», - отметила женщина, которую поступок подростков шокировал настолько, что она до самого вечера не могла забыть увиденное. Остается напомнить, что две недели назад на этом переезде поезд сбил 14-летнюю девочку, которая в настоящее время находится в Самаре в больнице в тяжелом состоянии.