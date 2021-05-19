В Сызрани четырехлетний малыш бродил по ЖД-путям

114

17 мая в районе 20 часов в дежурную часть Сызранского ЛО МВД России на транспорте от работника поста централизации ст. Сызрань-1 поступило сообщение о том, что напротив железнодорожного переезда она увидела и остановила ребенка, который ходил по железнодорожным путям без сопровождения взрослых.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и сотрудники отделения по делам несовершеннолетних Сызранского линейного отдела, которые установили личность ребенка и передали его законному представителю – его маме.

Установлено, что мама 4-летнего мальчика, гуляя с двумя детьми, в какой-то момент отвлеклась беседой и потеряла из поля зрения младшего сына. Женщина сначала искала сына сама, потом сообщила о пропаже ребенка по номеру 112.

Несовершеннолетний за время его поисков преодолел путь около 3 км, перед тем, как был замечен работником железнодорожного транспорта. Находясь на объекте повышенной опасности, маленький мальчик подвергал свою жизнь и здоровье огромному риску.

С законным представителем ребенка проведена профилактическая беседа, а также в отношении матери составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».