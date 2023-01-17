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В Сызрани будут судить водителя, по вине которого пострадала женщина

17 января 2023 09:50
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В Сызрани будут судить водителя, по вине которого пострадала женщина

В Сызрани завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении местного жителя.

Согласно материалам уголовного дела,  в начале января 2022 года в светлое время суток водитель 1958 года рождения, находясь за рулем своего автомобиля «Chery Amulet», проявил невнимательность и небрежность к дорожной обстановке, не уступил дорогу  транспортному средству, осуществляющему движение по главной дороге и совершил столкновение с автомобилем «Chevrolet Niva» в районе улицы Копровая, нарушив тем самым требования пункта 8.3 ПДД РФ, согласно которого «при выезде на дорогу с прилегающей территории водитель должен уступить дорогу транспортным средствам и пешеходам, движущимся по ней, а при съезде с дороги - пешеходам и велосипедистам, путь движения которых он пересекает».

В результате ДТП пассажирке автомобиля «Chevrolet Niva» 1965 года рождения были причинены телесные повреждения и пострадавшую доставили в медицинское учреждение. В ходе расследования уголовного дела следователем назначен ряд судебных экспертиз, по заключениям которых установлено, что пострадавшая получила телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в суд для принятия решения по существу.

Сотрудники полиции напоминают водителям и пешеходам о необходимости неукоснительного соблюдения требований правил дорожного движения. Помните, что от вашего поведения на улице и дороге зависят ваша собственная жизнь и жизнь других участников дорожного движения.

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