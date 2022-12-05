В Сызрани 74-летний водитель сбил 13-летнего мальчика

139

Еще одно ДТП 4 декабря произошло в 14:15 час. в г. Сызрань. 74-летний водитель, управляя автомобилем «Chevrolet Lacetti» (с декабря 2021 г. к административной ответственности за нарушения ПДД РФ привлекался 5 раз), двигался по по ул. Челюскинцев в направлении ул. Ф. Энгельса. В пути следования, на нерегулируемом перекрестке напротив д. 42, при повороте направо совершил наезд на 13-летнего мальчика, который в сопровождении матери пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения транспортного средства. С места происшествия ребенок доставлен в медицинское учреждение, где ему назначено амбулаторное лечение.