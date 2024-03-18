В Суходоле ГАЗель наехала на газовую трубу

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18 марта в 7 часов 6 минут на пульт связи пожарно-спасательного отряда № 40 государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о том, что на улице Молодогвардейской в поселке городского типа Суходол произошел порыв газовой трубы. Оперативно к месту происшествия был направлен дежурный караул пожарно-спасательной части № 176 пожарно-спасательного отряда № 40 в количестве трех человек личного состава на пожарной автоцистерне. По прибытии было установлено, что автомобиль ГАЗель совершил наезд на газовую трубу, после чего произошла утечка газа без возгорания.

Пожарные-спасатели незамедлительно блокировали подход людей к поврежденной трубе и, дождавшись сотрудников газовой службы и сотрудников полиции, оказали им содействие в проведении необходимых аварийных мероприятий.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"