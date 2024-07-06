В Ставропольском районе водитель врезался в столб

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5 июля на территории региона зарегистрировано 6 ДТП, в которых пострадали 6 человек и 1 погиб.

Одно из ДТП произошло в 20:10 час. в Ставропольском районе. 50-летний водитель, находясь за рулем автомашины Chevrolet Niva, двигался по автодороге «Александровка-С. Солонец-Б. Солонец-Ермаково» в направлении с. Ермаково. В пути следования, на 15 км. указанной автодороги, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с рулевым управлением, допустил съезд в левый по ходу движения кювет с последующим наездом на бетонный столб. С места ДТП мужчина госпитализирован.